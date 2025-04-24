شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 24-4-2025 بالتعاملات الصباحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى التعاملات الصباحية؛ ننشر أسعار الدولار وباقى العملات الأجنبية اليوم الخميس 24 - 4 - 2025، وذلك وفقا للبنك الأهلى المصري.

يقدم الخليج 365 خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى، وهي؛ الدولار الأمريكى، واليورو الأوروبى، والجنية الإسترلينى، والدينار الكويتى، والريال السعودى، والدرهم الإماراتى، والريال القطرى، حيث تعد هذه العملات مرجعًا فى الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير فى سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصرى خاصة المسافرين لتلك الدول.

‏‎ وجاءت الأسعار كالتالي:‏‎سعر الدولار اليوم

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

‏‎سعر اليورو الأوروبى اليوم

57.58 جنيه للشراء.

58.36 جنيه للبيع.

‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

67.39 جنيه للشراء.

68.05 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم

165.37 جنيه للشراء.

166.88 جنيه للبيع

‏‎سعر الريال السعودى اليوم

13.52 جنيه للشراء.

13.60 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدرهم الإماراتى اليوم

13.85 جنيه للشراء.

13.89 جنيه للبيع.

‏‎سعر الريال القطرى اليوم

12.92 جنيه للشراء.

13.99 جنيه للبيع.