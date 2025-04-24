شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار داخل البنوك المصرية اليوم الخميس 24-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الخميس 24-4-2025 استقرار أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، حيث سجل في البنك المركزي 50.87 جنيه للشراء 51.01 البيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الخميس، فى البنك الأهلى عند 50.91 جنيه للشراء 51.01 البيع، فى بنك مصر إلى عند 50.91 جنيه للشراء 51.01 البيع وفى بنك القاهرة سجلإلى 50.91 جنيه للشراء 51.01 البيع كما سجل فى البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.91 جنيه للشراء 51.01 البيع.

وسجل سعر الدولار بالبنوك كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.