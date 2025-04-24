3 لقاحات شرط حجوزات الحج

المسار الإلكتروني
تتوفر باقات حج 1466 في تطبيق نسك فقط والمسار الإلكتروني للمواطنين والمقيمين في المملكة، والأولوية لمن لم يسبق له الحج، وكذلك إلزامية التطعيم، في حين أعلنت وزارة الصحة أنه من مبدأ الحرص على صحة ضيوف الرحمن ممن يؤدون فريضة، ينبغي الالتزام بتلقّي واستكمال جرعات اللقاحات اللازمة قبل الحج بفترة كافية، وتوثيقها في تطبيق صحتي، حيث يجب تلقِّي جرعة واحدة من لقاح فيروس كوفيد-19 بغضِّ النظر عن سابقة التحصين، على ألا تقل الفترة الزمنية منذ تلقي اللقاح عن 10 أيام ولا تزيد على سنة؛ حيث يحمي من الإصابة بعدوى الفيروس ومتحوراته، ويعمل على تخفيف حدة الأعراض وتقليل نسبة التنويم بالمستشفى عند الإصابة به.
مضاعفات خطيرة
شددت الصحة على تلقي جرعة واحدة من لقاح الإنفلونزا الموسمية، على ألا تقل الفترة الزمنية منذ تلقي اللقاح عن 10 أيام، ولا تزيد على سنة، حيث إن اللقاح يحمي من الإصابة بالعدوى التي يمكن أن تنتشر بسهولة في التجمعات، وتسبب مضاعفات خطيرة خاصة للمصابين بالأمراض المزمنة، ولمن يعانون من نقص المناعة، إضافة إلى أن لقاح الحمى الشوكية من اللقاحات المهمة والإلزامية على جميع حُجاج الداخل والخارج؛ حيث يحمي من عدوى بكتيرية خطيرة تنتقل عن طريق الرذاذ المتطاير من الأنف والفم، وتصيب المخ والحبل الشوكي، كما يجب ألا تقل الفترة الزمنية منذ تلقي اللقاح عن 10 أيام، ولا تزيد على 5 سنوات.
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