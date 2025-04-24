شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الخميس 24 أبريل 2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق سعر الدولار الأمريكي آخر تعاملاته الرسمية على استقرار أمام الجنيه المصرى. وسجل سعر الدولار اليوم الخميس 24 أبريل 2025 بالبنك المركزى المصري 50.87 جنيه للشراء و51.01 للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى عند 50.91 جنيه للشراء و51.01 للبيع، وفى بنك مصر 50.91 جنيه للشراء و51.01 للبيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.91 جنيه للشراء. 51.01 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 50.91 جنيه للشراء. 51.01 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.91 جنيه للشراء. 51.01 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.91 جنيه للشراء. 51.01 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.91 جنيه للشراء. 51.01 جنيه للبيع.

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