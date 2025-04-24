صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأسترالي يواجه تباطؤًا وتضخمًا في ظل اضطرابات التجارة العالمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

كشف صندوق النقد الدولي عن توقع اضطرابات اقتصادية لأستراليا، وتراجع في النمو الأسترالي بنحو 13 مليار دولار بحلول 2025، وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة الرسوم الجمركية.

وخفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأسترالي إلى 1.6%، وزاد تقديراته للتضخم إلى 2.5%، محذرًا من دخول العالم في “عصر اقتصادي جديد” تتزايد فيه المخاطر المالية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط