بيسكوف: العديد من ممثلي قطاع الأعمال الروسي لا يرغبون بعودة الشركات الغربية إلى السوق الروسية

اشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الى أن "العديد من ممثلي قطاع الأعمال الروسي مستعدون لبذل كل ما في وسعهم لضمان بقاء العقوبات وعدم عودة الشركات الغربية إلى السوق الروسية".

ولفت بيسكوف في مقابلة مع صحيفة "لو بوان" الفرنسية، الى أن "إذا التقيت بممثلي الشركات الروسية، لعلمت أنهم على أهبة الاستعداد لبذل كل ما في وسعهم لضمان عدم رفع العقوبات، وعدم عودة الشركات الغربية إلى السوق الروسية".

وأضاف، "مع رحيل الشركات الأجنبية من سوقنا، أصبحت العديد من المجالات شاغرة، شغلها رواد أعمال روس استثمروا وأطلقوا الإنتاج. واليوم، عليهم سداد القروض.. لماذا يريدون عودة الأجانب؟ على العكس، إنهم يطالبون بعدم عودة أحد!".

وحول إمكانية رفع العقوبات المفروضة على روسيا، أوضح بيسكوف أن "بعض العمليات الاقتصادية أدت إلى اعتماد تدابير وقائية للشركات الروسية".