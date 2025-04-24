روبيو: لا يمكن لإيران تخصيب اليورانيوم ولا استيراده إلا لبرنامج مدني

اشار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الى إن إيران ستضطر إلى وقف تخصيب اليورانيوم بموجب أي اتفاق مع الولايات المتحدة، ولن تتمكن من استيراد سوى ما تحتاجه لبرنامج نووي مدني.

واوضح روبيو في مقابلة، "هناك سبيل لبرنامج نووي مدني وسلمي إذا أرادوا ذلك". وأضاف "ولكن إذا أصروا على التخصيب، فسيكونون الدولة الوحيدة في العالم التي لا تملك برنامجا للأسلحة... ولكنها تقوم بالتخصيب. وعليه أعتقد أن هذا مثير للمشكلات".