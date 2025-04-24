اشار وزير الخارجية الأوكراني أندريي سيبيغا، الى ان "روسيا نفذت هجوما كبيرا استهدف كييف و9 مناطق أخرى"، لافتا الى ان "الهجوم الروسي أدى إلى مقتل 9 أشخاص وجرح 70 على الأقل".
واعتبر أن "الهجمات تظهر أن روسيا هي العقبة أمام السلام وليست أوكرانيا"، مضيفا أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يحترم أي جهود للسلام ويسعى فقط لمواصلة الحرب ويجب التعامل معه بالقوة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الأوكراني: بوتين لا يحترم أي جهود للسلام ويسعى فقط لمواصلة الحرب ويجب التعامل معه بالقوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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