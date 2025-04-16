الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15-4-2025 عيار 24 بدون مصنعية ب 5290 جنيه

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15-4-2025 عيار 24 بدون مصنعية ب 5290 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 11:38 م

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء  في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5290 جنيها
عيار 21: 4630 جنيهاً
عيار 18: 3968 جنيها
عيار 14: 3086 جنيها

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري.

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