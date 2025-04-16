شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15-4-2025 عيار 24 بدون مصنعية ب 5290 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5290 جنيها

عيار 21: 4630 جنيهاً

عيار 18: 3968 جنيها

عيار 14: 3086 جنيها

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري.