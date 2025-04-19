شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى الصين

قطاع تصنيع أدوية التكنولوجيا الحيوية

الدمام - شريف احمد - سجل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين تعافيا بسيطا خلال الشهر الماضي، مقابل تراجعه خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي وفقا للبيانات الرسمية الصادرة الجمعة.وذكرت وزارة التجارة الصينية إن الاستثمار الأجنبي المباشر المستخدم فعليا في بر الصين الرئيسي ارتفع بنسبة 2ر13% سنويا خلال مارس الماضي.وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى الصين خلال الربع الأول من العام الحالي 2ر269 مليار يوان (35ر37 مليار دولار)بانخفاض نسبته 8ر10% عن الفترة نفسها من العام الماضي.وخلال الشهور الثلاثة الأولى من العام تأسس 12603 مشروعات استثمار أجنبي في الصين بمعدل نمو نسبته 3ر4% سنويًا.وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن الاستخدام الفعلي للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التصنيع زاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى ليصل إلى 51ر71 مليار يوان وفي قطاع الخدمات بالصين 33ر193 مليار يوان.ووصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في قطاع التكنولوجيا المتقدمةخلال الربع الأول من العام الحالي 61ر78 مليار يوان، ونمو الاستثمار في قطاع خدمات التجارة الإلكترونية بنسبة 5ر100%.وفي قطاع تصنيع أدوية التكنولوجيا الحيوية بنسبة 8ر63% وفيقطاع صناعة معدات الفضاء بنسبة 5ر42% والأجهزة الطبية بنسبة 4ر12% سنويًا.وزادت الاستثمارات الوافدة من رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" بنسبة 2ر56%خلال الربع الأول، في حين زادت الاستثمارات من الاتحاد الأوروبي بنسبة 7ر11%.ومن سويسرا بنسبة 8ر76% ومن بريطانيا بنسبة 5ر60% ومن اليابان بنسبة 1ر29% ومن كوريا الجنوبية بنسبة 9ر12% سنويًا.