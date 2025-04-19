شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 18-4-2025.. عيار 24 بدون مصنعية بـ5463 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالجمعة، 18 أبريل 2025 10:00 م
أسعار الذهب في مصر اليوم
عيار 24: 5463 جنيهًا
عيار 21: 4780 جنيهًا
عيار 18: 4097 جنيهًا
الجنيه الذهب: 38240 جنيهًا
أونصة الذهب: 3827 دولارًا.
تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.
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