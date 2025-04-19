شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 18-4-2025.. عيار 24 بدون مصنعية بـ5463 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5463 جنيهًا

عيار 21: 4780 جنيهًا

عيار 18: 4097 جنيهًا

الجنيه الذهب: 38240 جنيهًا

أونصة الذهب: 3827 دولارًا.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.