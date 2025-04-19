شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع إيجابي في سعر الذهب اليوم بالسوق المصري والعالمي والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية حالة من التقلبات الملحوظة خلال تعاملات اليوم الجمعة، وشهدت الأسعار ارتفاعًا في منتصف اليوم بالتوازي مع التحركات العالمية للمعدن النفيس، قبل أن تعاود الاستقرار مع حلول فترة المساء.

ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار التوترات الاقتصادية العالمية، وتذبذب أداء الدولار، إلى جانب ترقب الأسواق لقرارات مرتقبة من البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الذهب عالميًا، وبالتالي على السوق المحلية التي باتت شديدة الحساسية لأي تغييرات خارجية.

أسعار الذهب في مصر

عيار 24: 5463 جنيهًا.

عيار 21: 4780 جنيهًا.

عيار 18: 4097 جنيهًا.

جنيه الذهب: 38240 جنيهًا.



أونصة الذهب: 3327 دولارًا.

عالميًا، تتحرك أسعار الذهب بشكل متقلب منذ بداية الأسبوع، متأثرة بعوامل متنوعة أبرزها التوترات الجيوسياسية، والتغيرات في مستويات الطلب على المعدن كملاذ آمن، بالإضافة إلى تحركات مؤشرات الدولار وعوائد السندات الأمريكية.