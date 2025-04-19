الاقتصاد

سعر الدولار يسجل 51.16 جنيه للبيع فى تعاملات اليوم الجمعة 18-4-2025

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  • سعر الدولار يسجل 51.16 جنيه للبيع فى تعاملات اليوم الجمعة 18-4-2025 2/3
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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الجمعة، 18 أبريل 2025 10:00 م

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 18-4-2025، أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 51.06 جنيه للشراء، 51.16 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى ثبت سعر الدولار عند 51.05 جنيه للشراء، 51.19 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه بالبنك التجارى الدولى-cib عند 51.06 جنيه للشراء، 51.16 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، سجل 51.08 جنيه للشراء، 51.18 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصري، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:
 

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دولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

51.05 جنيه للشراء.

51.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
 

51.08 جنيه للشراء.

51.18 جنيه للبيع.

e8729f8767.jpg

 

دولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي


51.10 جنيه للشراء.

51.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة


51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس


51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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