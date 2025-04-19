الاقتصاد

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم السبت 19 أبريل 2025 أمام الجنيه المصري

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آخر تحديث لسعر الدولار اليوم السبت 19 أبريل 2025 أمام الجنيه المصري

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القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار تطورات ملحوظة خلال آخر تعاملات بنكية مسجلة بالبنوك المصرية أمام الجنيه، وبلغ سعر الدولار اليوم السبت 19 أبريل 2025 بالبنك المركزي المصري 51.05 جنيه للشراء 51.19 البيع، وبالبنك الأهلى المصرى 51.06 جنيه للشراء و51.16 للبيع.

وفى بنك مصر سجل سعر الدولار 51.06 جنيه للشراء و51.16 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 51.06 جنيه للشراء و51.16 البيع.

وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى:
  سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.06 جنيه للشراء.
51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

51.06 جنيه للشراء.
51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.06 جنيه للشراء.
51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

51.06 جنيه للشراء.
51.16 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.06 جنيه للشراء.
51.16 جنيه للبيع.

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