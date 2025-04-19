شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف انتخابات الاتحاد العربى للكرة الطائرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم السبت، فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للكرة الطائرة والتى ستشهد انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد العربي للدورة الانتخابية 2024-2028.

ومن المنتظر حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بالإضافة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر.

وستبدأ إجراءات الجمعية العمومية الساعة الحادية عشرة صباح اليوم السبت بأحد فنادق القاهرة.

جدير بالذكر أن ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، يشغل حالياً منصب نائب رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة.