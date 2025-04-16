شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتجاوز 3300 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي اليوم الأربعاء لتسجل 3307 دولار، مستفيدة من الطلب المستمر على الملاذات الآمنة مع قلق الأسواق بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتحذير بشأن انخفاض القيمة من إنفيديا.

كما استفاد المعدن الأصفر من ضعف الدولار، حيث تخلى المستثمرون عن سندات الخزانة الأمريكية وسط حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن الاقتصاد الأمريكي تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب.

