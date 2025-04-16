الاقتصاد

أسعار الذهب تتجاوز 3300 دولار

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

أسعار الذهب تتجاوز 3300 دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتجاوز 3300 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي اليوم الأربعاء لتسجل 3307 دولار، مستفيدة من الطلب المستمر على الملاذات الآمنة مع قلق الأسواق بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتحذير بشأن انخفاض القيمة من إنفيديا.
كما استفاد المعدن الأصفر من ضعف الدولار، حيث تخلى المستثمرون عن سندات الخزانة الأمريكية وسط حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن الاقتصاد الأمريكي تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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