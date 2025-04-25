شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع 15 جنيها فى التعاملات المسائية.. آخر تحديث فى سعر الذهب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات مساء الخميس 24 أبريل، حيث قفز جرام الذهب عيار 21 - وهو الأكثر تداولًا بين المصريين - بنحو 15 جنيهًا ليصل إلى 4820 جنيهًا، مقابل 4805 جنيهات في التعاملات الصباحية.

ويأتي هذا الصعود في ظل موجة من التقلبات العالمية مدفوعة بتوترات تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

الأسعار الآن في السوق المصرية مساء الخميس:

عيار 24: 5509 جنيهات

عيار 21: 4820 جنيهًا

عيار 18: 4131 جنيهًا

الجنيه الذهب: 38560 جنيهًا



الارتفاع المحلي تزامن مع عودة الأونصة عالميًا إلى مستوى 3329 دولارًا، بزيادة نسبتها 1.3%، بعد أن كانت قد تراجعت فى الجلسة السابقة إلى 3285 دولارًا نتيجة مؤشرات على تهدئة محتملة في الحرب التجارية، سرعان ما تبددت.

السوق العالمية تلقت إشارات سلبية من الصين بشأن العلاقات التجارية مع واشنطن. حيث أكد المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية أن "لا توجد حاليًا مفاوضات اقتصادية أو تجارية قائمة مع الولايات المتحدة"، مشددًا على ضرورة رفع كافة الإجراءات الأحادية الأمريكية كشرط مسبق لأي تقدم.

هذه التصريحات أعادت المخاوف للأسواق العالمية، ما دفع المستثمرين للجوء إلى الذهب كملاذ آمن، وسط انخفاض شهية المخاطرة.

وفي السياق نفسه، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرًا نقلت فيه عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن البيت الأبيض يدرس مقترحات لخفض الرسوم الجمركية على بعض الواردات الصينية بنسب تتراوح بين 50% و65%. كما تُدرس إمكانية اعتماد نهج تدريجي، يفرض رسومًا مرتفعة على السلع الاستراتيجية.

بالتوازي، تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بفعل الأنباء القادمة من بكين، ما زاد من زخم الذهب عالميًا، وأثر بالتبعية على السوق المصرية التي باتت أكثر حساسية للتقلبات الخارجية مع ضعف المعروض المحلي وزيادة الاعتماد على الاستيراد.