شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإمدادات العالمية من النفط والغاز لتصل لـ102.9 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

تشير التقديرات إلى انخفاض الإمدادات العالمية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي خلال شهر مارس 2025 بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى نحو 102.9 مليون برميل يوميا وذلك وفقا لتقرير التطورات البترولية في الأسواق العالمية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك ".

وأشار التقرير إلى انخفاض إمدادات الدول الأعضاء في منظمة أوبك بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى نحو 32.4 مليون برميل يوميا، بينما ارتفع إجمالي إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك بنسبة 0.01% ليصل إلى حوالي 70.5 مليون برميل يوميا.

وأضاف التقرير، أنه فيما يخص إمدادات مجموعة دول أوبك + من النفط الخام فقد انخفضت خلال شهر مارس 2025 بنحو 26 ألف برميل يوميا، أي بنسبة 0.1% مقارنة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى 35.5 مليون برميل يوميا، حيث انخفضت إمدادات الدول التسع الأعضاء في منظمة أوبك، وهي أعضاء في مجموعة أوبك، بنسبة %0.3% لتصل إلى نحو 21.3 مليون بي بينما ارتفعت إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك والأعضاء في مجموعة اوبك + بنسبة %0.3 لتصل إلى نحو 14.2 مليون برميل يوميا.



