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قطر تؤكد استمرار الجهود لإنهاء الحرب على غزة

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قطر تؤكد استمرار الجهود لإنهاء الحرب على غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - الدوحة (الاتحاد)

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس، استمرار جهود قطر لإنهاء الحرب على قطاع غزة.
وأوضح بيان لوزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية جدد تأكيد استمرار الجهود لإنهاء الحرب على غزة، وذلك خلال لقائه مبعوث الحكومة الصينية للشرق الأوسط جاي جون الذي يزور الدوحة حالياً.
وقال بيان الخارجية القطرية، إن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع مبعوث الصين للشرق الأوسط الأوضاع بغزة والأراضي الفلسطينية، مؤكداً ضرورة بذل الجهود لإيصال المساعدات لغزة من دون عوائق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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