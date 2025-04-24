قطر تؤكد استمرار الجهود لإنهاء الحرب على غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - الدوحة (الاتحاد)

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس، استمرار جهود قطر لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية جدد تأكيد استمرار الجهود لإنهاء الحرب على غزة، وذلك خلال لقائه مبعوث الحكومة الصينية للشرق الأوسط جاي جون الذي يزور الدوحة حالياً.

وقال بيان الخارجية القطرية، إن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع مبعوث الصين للشرق الأوسط الأوضاع بغزة والأراضي الفلسطينية، مؤكداً ضرورة بذل الجهود لإيصال المساعدات لغزة من دون عوائق.