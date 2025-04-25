شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة 25 أبريل 2025 في البنك المركزي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكي استقرار ملحوظ خلال آخر تعاملات رسمية بالبنوك الرئيسية أمام الجنيه المصرى.
وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 25 أبريل 2025 بالبنك المركزي المصري 50.87 جنيه للشراء و51.01 للبيع، وفى البنك الأهلي المصري عند 50.91 جنيه للشراء و51.01 للبيع، وفى بنك مصر 50.91 جنيه للشراء و51.01 للبيع.
وجاء سعر الدولار في بعض البنوك كالآتى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.91 جنيه للشراء.
51.01 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
50.91 جنيه للشراء.
51.01 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.91 جنيه للشراء.
51.01 جنيه للبيع.
الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
50.91 جنيه للشراء.
51.01 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.91 جنيه للشراء.
51.01 جنيه للبيع.
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