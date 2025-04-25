تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة 25 أبريل 2025 في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 25 أبريل 2025 بالبنك المركزي المصري 50.87 جنيه للشراء و51.01 للبيع، وفى البنك الأهلي المصري عند 50.91 جنيه للشراء و51.01 للبيع، وفى بنك مصر 50.91 جنيه للشراء و51.01 للبيع.

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محمد يوسف

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