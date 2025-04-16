شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - مدحت عادلالأربعاء، 16 أبريل 2025 02:00 ص
سجل سعر الدولار تطورا ملحوظا خلال آخر تعاملات بنكية مسجلة بالبنوك أمام الجنيه المصري.
وبلغ سعر الدولار اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025 أمام الجنيه المصري في البنك المركزى 50.92 جنيه للشراء 51.08 البيع، وفى البنك الأهلى المصرى 50.93 جنيه للشراء 51.03 البيع.
وفى بنك مصر سجل سعر الدولار 50.93 جنيه للشراء 51.03 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 50.93 جنيه للشراء و51.03 للبيع.
وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية الآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.93 جنيه للشراء.
51.03 جنيه للبيع.
50.93 جنيه للشراء.
51.03 جنيه للبيع.
50.93 جنيه للشراء.
51.03 جنيه للبيع.
50.93 جنيه للشراء.
51.03 جنيه للبيع.
50.93 جنيه للشراء.
51.03 جنيه للبيع.
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