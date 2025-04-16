الاقتصاد

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025 أمام الجنيه

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آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025 أمام الجنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب - مدحت عادل

الأربعاء، 16 أبريل 2025 02:00 ص

سجل سعر الدولار تطورا ملحوظا خلال آخر تعاملات بنكية مسجلة بالبنوك أمام الجنيه المصري.

وبلغ سعر الدولار اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025 أمام الجنيه المصري في البنك المركزى 50.92 جنيه للشراء 51.08 البيع، وفى البنك الأهلى المصرى 50.93 جنيه للشراء 51.03 البيع.

وفى بنك مصر سجل سعر الدولار 50.93 جنيه للشراء 51.03 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 50.93 جنيه للشراء و51.03 للبيع.

وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية الآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.93 جنيه للشراء.
51.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.93 جنيه للشراء.
51.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.93 جنيه للشراء.
51.03 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.93 جنيه للشراء.
51.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.93 جنيه للشراء.
51.03 جنيه للبيع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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