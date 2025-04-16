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وفى بنك مصر سجل سعر الدولار 50.93 جنيه للشراء 51.03 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 50.93 جنيه للشراء و51.03 للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025 أمام الجنيه المصري في البنك المركزى 50.92 جنيه للشراء 51.08 البيع، وفى البنك الأهلى المصرى 50.93 جنيه للشراء 51.03 البيع.

شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية