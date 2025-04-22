شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للاتحاد العربى للنفط: فرص واعدة للاستثمار فى مصر بمجالات الكيماويات والتعدين والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس عماد حمدي، الأمين العام للاتحاد العربي للنفط والمحاجر والمناجم والكيماويات، أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة فى مجالى التعدين والغاز، مما يعزز من مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمى والدولى.

وأشار إلى أن الثروات المعدنية المنتشرة في مناطق مثل سيناء والصحراء الشرقية والغربية والصعيد، تمثل قاعدة قوية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة فى خامات استراتيجية مثل الفوسفات والرمال البيضاء والحجر الجيري.

وأضاف حمدي أن فتح المجال أمام القطاع الخاص والشراكات مع شركات قطاع الأعمال العام، يسهم في تعظيم الاستفادة من هذه الثروات، ويزيد من فرص التصدير، مما يساهم في مضاعفة الصادرات المصرية وتنمية الاقتصاد الوطني. كما أكد أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية وعمالة ماهرة قادرة على دعم هذه الاستثمارات وتحقيق أقصى استفادة منها.

وفيما يتعلق بقطاع الغاز، أوضح حمدي أن مصر تسعى لتوسيع صادراتها من الغاز الطبيعي، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة في هذا المجال. وأشار إلى أن التوسع في تصدير الطاقة يعزز من مكانة مصر الدولية ويزيد من إيراداتها من العملة الصعبة، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

واختتم حمدي تصريحه بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، وتوفير بيئة استثمارية محفزة، لتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية التي تزخر بها مصر، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة مصر في الأسواق العالمية علاوة على التوسع في صناعة الكيماويات والأسمدة.