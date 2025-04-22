السعودية | رئيس جمهورية المالديف يستقبل إمام الحرم النبوي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل فخامة الرئيس الدكتور محمد معز رئيس جمهورية المالديف، في القصر الرئاسي بالعاصمة ماليه اليوم، إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير، الذي يزور جمهورية المالديف ضمن برنامج زيارة أئمة الحرمين الشريفين، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف.

وأشاد رئيس جمهورية المالديف بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، مقدمًا شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- على ما يقدمانه من دعم متواصل لجمهورية المالديف في مختلف المجالات، بما تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة من جهود شملت بناء المساجد، وتنظيم البرامج العلمية، وتوزيع المصاحف.

من جانبه أكَّد الشيخ الدكتور البدير، أن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز حضور أئمة الحرمين الشريفين في الدول الإسلامية، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، وتعزيز روابط الأخوة الإسلامية والتواصل الثقافي والدعوي بين الشعوب الإسلامية.

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