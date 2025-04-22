المركزي الروسي يخفض سعر صرف الدولار واليوان ويرفع اليورو أمام الروبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 38 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 80.7597 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1.45 روبل، ليبلغ 93.6714 روبلًا، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بواقع 2 كوبيك، ليصل إلى 11.0648 روبلًا.

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