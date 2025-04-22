الدولار الأمريكي يقترب من أدنى مستوى له في 3 سنوات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انخفض الدولار الأمريكي اليوم مقتربًا من أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مع تزايد تدهور ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي.

واستقر الدولار عند 0.8095 فرنك سويسري، بالقرب من أدنى مستوى في 10 سنوات البالغ 0.8042 فرنك سويسري الذي سجّله في الجلسة السابقة.

وسجل الدولار 140.99 ينًا يابانيًا، بالقرب من أدنى مستوى في سبعة أشهر الذي بلغه أمس الاثنين عند 140.48 ينًا يابانيًا.

ولم يشهد اليورو تغيرًا يذكر مسجلًا 1.1502 دولار، بعد أن قفز إلى 1.1573 دولار أمس الاثنين للمرة الأولى منذ نوفمبر 2021.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3376 دولار، بعد ارتفاعه إلى 1.3421 دولار للمرة الأولى منذ سبتمبر في بداية أسبوع التداول.

وارتفع الدولار الأسترالي متأثرًا بالمخاطر، إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 0.6436 دولار أمريكي أمس الاثنين، وظل قريبًا من هذا المستوى في أحدث جلسة، إذ جرى تداوله عند 0.6414 دولار أمريكي.

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