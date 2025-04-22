شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 22 ابريل 2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22 ابريل 2025 استقرارا خلال آخر تعاملات مسجلة بالبنوك المصرية أمام الجنيه المصري، قبل عطلة عيد شم النسيم. وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي 51.05 جنيه للشراء و51.19 للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى بلغ 51.06 جنيه للشراء و51.16 للبيع، وفى بنك مصر بلغ 51.06 جنيه للشراء و51.16 للبيع. وجاء سعر الدولار في بعض البنوك كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

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