مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بالصين تصل إلى قرابة 500 مليار دولار في الربع الأول

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سجّلت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين نموًا ملحوظًا في الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت قيمتها 3.6 تريليونات يوان (قرابة 499.6 مليار دولار أمريكي)، مدفوعة بسياسات الحكومة التي تهدف إلى تحفيز الاستهلاك، بما في ذلك استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة.

وذكرت وزارة التجارة الصينية أن مبيعات السلع المادية عبر الإنترنت زادت بنسبة 5.7 %، بينما ارتفعت مبيعات السلع الرقمية بنسبة 7.4 %، وشهد قطاع الترفيه عبر الإنترنت نموًا كبيرًا بنسبة 40 % بفضل إصدار أفلام عالية الجودة.

وأشارت إلى التعاون بين الحكومة والمؤسسات لتسريع تكامل التجارة الداخلية والخارجية، مع اتخاذ أكثر من 10 منصات للتجارة الإلكترونية إجراءات سريعة لتوصيل منتجات عالية الجودة للأسواق المحلية.

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