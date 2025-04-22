الاقتصاد

ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 66.62 دولارًا للبرميل

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سارة السيد 0 تبليغ

  • ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 66.62 دولارًا للبرميل 1/2
  • ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 66.62 دولارًا للبرميل 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار النفط اليوم، بالرغم من استمرار المخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية غير المواتية الناجمة عن الرسوم الجمركية والسياسة النقدية الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتًا، أو 0.5 %، لتصل إلى 66.62 دولارًا للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتًا، أو 1 %، إلى 63.73 دولارًا للبرميل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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