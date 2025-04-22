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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 66.62 دولارًا للبرميل والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
ارتفعت أسعار النفط اليوم، بالرغم من استمرار المخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية غير المواتية الناجمة عن الرسوم الجمركية والسياسة النقدية الأمريكية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتًا، أو 0.5 %، لتصل إلى 66.62 دولارًا للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتًا، أو 1 %، إلى 63.73 دولارًا للبرميل.
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