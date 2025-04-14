الاقتصاد

استقرار سعر الدولار اليوم الاثنين 14-4-2025

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استقرار سعر الدولار اليوم الاثنين 14-4-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الإثنين، 14 أبريل 2025 12:00 ص

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري، فى التعاملات الصباحية اليوم الأثنين 14-4-2025 .

ويحرص ”الخليج 365” على نشر سعر الدولار  فى البنوك المصرية  على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار، وسجل سعر الدولار  بالبنك الأهلى المصرى 51.20 جنيه للشراء و51.30 جنيه للبيع.

ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى السوق المصري.
وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
51.20 جنيه للشراء.
51.30 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر
51.19 جنيه للشراء.
51.29 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
51.19 جنيه للشراء.
51.29 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
51.19 جنيه للشراء.
51.29 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة
51.19 جنيه للشراء.
51.29 جنيه للبيع.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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