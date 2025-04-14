شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم الاثنين 14-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالإثنين، 14 أبريل 2025 12:00 ص
استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري، فى التعاملات الصباحية اليوم الأثنين 14-4-2025 .
ويحرص ”الخليج 365” على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 51.20 جنيه للشراء و51.30 جنيه للبيع.
ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى السوق المصري.
وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:
51.20 جنيه للشراء.
51.30 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر
51.19 جنيه للشراء.
51.29 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
51.19 جنيه للشراء.
51.29 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
51.19 جنيه للشراء.
51.29 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة
51.19 جنيه للشراء.
51.29 جنيه للبيع.
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