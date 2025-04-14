شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم الاثنين 14-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري، فى التعاملات الصباحية اليوم الأثنين 14-4-2025 .

ويحرص ”الخليج 365” على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 51.20 جنيه للشراء و51.30 جنيه للبيع.

ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى السوق المصري.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى51.20 جنيه للشراء.51.30 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر51.19 جنيه للشراء.51.29 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية51.19 جنيه للشراء.51.29 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"51.19 جنيه للشراء.51.29 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة51.19 جنيه للشراء.51.29 جنيه للبيع.