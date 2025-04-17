شكرا لبحثكم عن خبر حضرموت: اعدام مواطن احرق زوجته حتى الموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شهدت ساحة السجن المركزي في مدينة المكلا، بساحل حضرموت، الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام قصاصا وتعزيرا بحق المدان بقتل زوجته مروى البيتي ، الذي نفذ جريمته أمام أطفالها، بعد إشعال البنزين في جسدها في نهاية عام 2020 ، وهي قضية هزت الرأي العام، باعتبارها واحدة من أبشع جرائم القتل التي شهدتها حضرموت.

وقد أُيِّد الحكم من قبل محكمة استئناف حضرموت، وصدر القرار النهائي البات من المحكمة العليا للجمهورية، وتمت المصادقة عليه من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بعد استكمال كافة درجات التقاضي، وتقرير معالي النائب العام.

وجاء تنفيذ الحكم تحت إشراف رئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي محمد بن علي الحاج، وبحضور وكلاء النيابة القاضي نزار القدسي، والقاضي أحمد عبدالمانع، ومدير السجن المركزي العقيد علي بازبيدي ونائبه النقيب يسلم النوحي، ومدير إدارة البحث الجنائي العقيد هاني باشكيل، إلى جانب أولياء دم المجني عليها، وعدد من المواطنين.

وقد تم عرض العفو والديّة على أولياء الدم قبل التنفيذ، إلا أنهم أصروا على تنفيذ القصاص، إيماناً بعدالة الحكم وامتثالاً لقوله تعالى: "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ."