انت الان تتابع خبر السوداني قد يلتقي الشرع قبل مجيئه للعراق.. كيف؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الصحيفة في سياق نقاشها للجدل الذي رافق اعلان السوداني دعوته الشرع الى القمة العربية التي ستنعقد في بغداد، ان مصادر عراقية أفادت بأن تركيا تحضر للقاء بين السوداني والشرع، لافتة إلى أن "رئيس وزراء العراقي ومسؤولين في حكومته سيزوزون تركيا لغرض ترتيب عدة قضايا تخص أنقرة وبغداد ودمشق في المرحلة المقبلة".



ووفقا للتقارير يزور السوداني تركيا في 8 أيار المقبل، فيما تشهد بغداد عقد القمة العربية بعد ذلك بـ9 أيام أي في 17 أيار، فيما تثار تساؤلات عما اذا كانت انقرة ستدعو الشرع لزيارة تركيا بالتزامن مع زيارة السوداني لترتيب لقاء بينهما قبل اللقاء الرسمي في بغداد خلال القمة.