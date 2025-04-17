تشكيل حكومة جديدة في صربيا برئاسة دورو ماكوت

تشكّلت حكومة جديدة في صربيا بعد نحو 77 يومًا على استقالة رئيس الوزراء السّابق ميلوس فوتشيفيتش في 28 كانون الثّاني 2025، على خلفيّة تظاهرات حاشدة ضدّ الفساد.
وتضمّ الحكومة الجديدة الّتي شكّلها دورو ماكوت (Djuro Macut)، 25 وزيرًا بحقائب، وخمسة وزراء من دون حقائب، مع بقاء وزارات الماليّة والدّاخليّة والدّفاع بيد شخصيّات وازنة. مع الإشارة إلى أنّ ثلثَي الوزراء بالتّشكيلة الجديدة كانوا يتولّون حقائب في الحكومة السّابقة، وبينهم تسع نساء.
من جهتها، شدّدت المعارضة على أنّ تغيير الحكومة على هذا النّحو لن يؤدّي إلّا إلى تفاقم الأزمة، واقترحت تشكيل حكومة انتقاليّة تمهيدًا لانتخابات حرّة.
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