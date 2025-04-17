الدفاع الروسية: إسقاط وتدمير 71 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، أنّ "خلال اللّيلة الماضية، دمّرت أنظمة الدّفاع الجوّي المناوبة 71 طائراة مسيّرة أوكرانيّة، منها 49 طائرة مسيّرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، 7 مسيّرات فوق أراضي مقاطعة أوريول، و7 طائرات مسيّرة فوق أراضي مقاطعة ريازان".

وأشارت في بيان إلى أنّ منظومات الدّفاع الجوي أسقطت أيضًا "4 طائرات مسيّرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، 3 مسيّرات فوق أراضي مقاطعة فلاديمير، وتدمير مسيّرة واحدة فوق مقاطعة تولا".