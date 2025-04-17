الدفاع الروسية: إسقاط وتدمير 71 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنّ "خلال اللّيلة الماضية، دمّرت أنظمة الدّفاع الجوّي المناوبة 71 طائراة مسيّرة أوكرانيّة، منها 49 طائرة مسيّرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، 7 مسيّرات فوق أراضي مقاطعة أوريول، و7 طائرات مسيّرة فوق أراضي مقاطعة ريازان".
وأشارت في بيان إلى أنّ منظومات الدّفاع الجوي أسقطت أيضًا "4 طائرات مسيّرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، 3 مسيّرات فوق أراضي مقاطعة فلاديمير، وتدمير مسيّرة واحدة فوق مقاطعة تولا".
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