تساءل عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب سليم عون، "لماذا تمّ حصر المفعول الرّجعي في قانون السرية المصرفية بالعشر سنوات الأخيرة فقط، بينما الشّفافيّة والحقيقة تقتضيان كشف السّريّة بالكامل، خاصّةً أنّ الجرائم الماليّة لا تسقط بمرور الزّمن؟".
وأشار في تصريح، إلى أنّ "فعليًّا، شاركوا "كلّن يعني كلّن" ما عدا "التيار الوطني الحر" بإسقاط كل الجرائم الماليّة المرتكبة قبل سنة 2015".
كانت هذه تفاصيل خبر سليم عون: "كلن يعني كلن" ما عدا "التيار" شاركوا بإسقاط الجرائم المالية المرتكبة قبل 2015 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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