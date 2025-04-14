شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 13 أبريل 2025 بختام تعاملات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعًا محدودًا في التعاملات المسائية، حيث ارتفع بخمس جنيهات فقط بعد تراجع كبير خلال التداولات الصباحية.

- عيار 24: 5315 جنيهًا

- عيار 21: 4650 جنيهًا

- عيار 18: 3981 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 37200 جنيه

أسعار الذهب اليوم:

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب:

- تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين

- تراجع الدولار الأمريكي

- انخفاض الطلب على السندات الحكومية الأمريكية

- بيانات التضخم الأمريكية الضعيفة

توقعات أسعار الذهب:

تتوقع شعبة الذهب والمعادن الثمينة استمرار ارتفاع سعر الذهب العالمي بعد تجاوزه حاجز 3200 دولار للأونصة، مع احتمال وصول السعر إلى 3500 دولار بحلول نهاية 2025 في ظل غياب حلول جذرية للأزمات التجارية