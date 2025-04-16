مسلسل “الهيية” بنسخته التركية يدخل تاريخ التلفزيون بانجاز خيالي

حطّم مسلسل “الهيبة” بنسخته التّركيّة “المدينة البعيدة” رقمًا قياسيًّا جديدًا وذلك بعدما سجّلت الحلقة الّتي عرضت في السّاعات الماضية رقمًا وصل إلى ١٨.٧ ليصبح المسلسل الأعلى مشاهدة رسميًّا منذ عام ٢٠٢٠

وتزامنًا مع النّجاح السّاحق للعمل وتحطيمه الأرقام القياسيّة متفوّقًا على كلّ المسلسلات التّركيّة الأخرى على الشّاشات التّركيّة إضافة إلى حصوله على أعلى نسب مشاهدة للمسلسلات الّتي عرضت عبر قناة D منذ خمسة عشر عامًا.

اتّخذت شركة الإنتاج قرارًا بتجديد عرض “المدينة البعيدة” لموسم ثانٍ وذلك بعد أن ينتهي الموسم الأوّل منه نهاية أيّار/مايو القادم أو حزيران/يونيو.

وأشارت مصادر تركيّة إلى أنّ شخصيتَي زيرين ومينى سوف تستمرّان في العمل على أن يكون هناك انضمامات جديدة سيتِمّ الكشف عنها تباعًا في الأسابيع القادمة.

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لا بدّ من الإشارة إلى أنّ شركة الإنتاج عمدت إلى إدخال تعديلات عديدة على النّصّ الأصلي بهدف رفع منسوب التّشويق وهذا ما صبّ مباشرة لصالح المسلسل الّذي يحقّق نجاحًا غير عاديٍّ في تركيا.

إليكم نبذة عن نسب مشاهدات أحدث حلقات من:

محمد الفاتح سجّل: ٥.٠٨

حكاية ليلة سجّل: ٤.٤٣

بهار سجّل: ٤.١٥

إذا خسر الملك سجّل: ٥.٠٧

البراعم الحمراء سجّل: ٣.٠٢