شكرا لقرائتكم خبر عن احذر فخ الجرائم المعلوماتية.. 4 إجراءات وقائية يجب اتباعها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشر الأمن العام عد نصائح موجهة للفراد للوقاية من الجرائم المعلوماتية، والتي يمكن أن تطال أي فرد في الأسرة من الفئات السنية المختلفة.

وحسب الأمن، تكمن الحماية في عدة أجراءات وقائية هي:

تجنب الروابط المشبوهة.

استخدام كلمات مرور قوية وتفعيل التحقق بخطوتين

تحديث الأنظمة والبرامج بشكل مستمر

الحذر من التعامل مع الرسائل غير الموثوقة.



وتكثر الجرائم المعلوماتية بسبب عدم إلمام بعض المستخدمين بوسائل الأمان الضرورية لحمايتهم عبر الفضاء الإلكتروني، وتكون غالبيتها متعلقة بمشكلات الابتزاز، بعد وصول المخترق إلى البيانات الخاصة للشخص، ليبدأ مرحلة المساومة بطلب أموال وغيرها من الأمور التي تلحق الأذى بصاحب الحساب، لا سيما إذا حصل على صور خاصة.

وتعد المملكة من الدول الرائدة في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية بشكل عام، وجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت ووسائل التقنية بشكل خاص، ولها أثر إيجابي كبير في حماية المجتمع السعودي بصفة.

وأولت المملكة اهتماما خاصا بالجوانب القانونية والنظامية، ففي عام 1428 أصدر نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية عقوبات بالسجن والغرامة على من تسول له نفسه بالعدوان بأي شكل مستخدما تقنية المعلومات في نشر أو ترويج صور أو مقاطع إباحية عبر الإنترنت ووسائل التقنية.

ريادة سعودية في مكافحة الجرائم المعلوماتية