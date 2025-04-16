شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق إيجابى فى سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أغلق سعر الذهب في مصر على ارتفاع محدود، بعد الارتفاع مساء اليوم بعد أن أغلق تداولات الأمس على الانخفاض، ويتذبذب عيار 21 حول 4630 إلى 4640 جنيها.



ولجوء المستثمرين إلى الملاذ الآمن وسط حالة عدم اليقين المحيطة بخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية، الأمر الذي يدعم صعود الذهب عالمياً.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

- *عيار 24*: 5290 جنيهًا

- *عيار 21*: 4630 جنيهًا

- *عيار 18*: 3968 جنيهًا

- *عيار 14*: 3086 جنيهًا

- *الجنيه الذهب*: 37040 جنيهًا بدون مصنعية

فقد الذهب بعض من قوته مع بداية هذا الأسبوع حيث ساعد إعفاء واردات الإلكترونيات من الرسوم الجمركية الأمريكية الباهظة على الصين في تحفيز بعض شهية المخاطرة، كما أشار الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين إلى إمكانية فرض المزيد من الإعفاءات.

لكنه في الوقت نفسه صرح يوم الأحد بأنه سيعلن عن معدل الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات المستوردة خلال الأسبوع المقبل.

هذا وتبقى الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بنسبة 145% على الصين، إلى جانب الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين بنسبة 125% سارية المفعول مما يشير إلى حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وقد حافظت هذه الفكرة على دعم الذهب بفضل الطلب على الملاذ الآمن.