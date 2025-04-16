بالصور- جوني ديب ترك جمهوره بحالة من الصدمة في أحدث ظهور له

من واجب الممثّل أن يكون مستعدًّا لتغيير مظهره لأداء دوره التّالي، وقد فاجأ جوني ديب الجميع بمظهره الجديد في فيلمه القادم “Day Drinker”، إذ شوهد غريبًا جدًّا.

كان تحوّل ديب جذريًّا، فقد أضاف سنوات إلى عمره بشعر رماديّ مربوط للخلف، وخصلتَين على جانبَي وجهه، ولحية رمادية، وتفاصيل مميّزة، لتغيير لون عينيه البنّيّتَين إلى عدسات لاصقة، في الصّورة لا يمكن التّمييز بوضوح إن كانتا خضراوَين أو زرقاوَين.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك بوست، فإنّ فيلم “Day Drinker” من إخراج مارك ويب الّذي أخرج أيضًا فيلمَي “الرّجل العنكبوت المذهل” و “سنو وايت”. إلى جانب ديب، يشارك في بطولة الفيلم مادلين كلاين وبينيلوبي كروز، اللتان يعود إليهما بعد العمل معًا في أفلام “بلو” و”قراصنة الكاريبي: في بحار غريبة” و “جريمة في قطار الشّرق السّريع”.

في القصّة، تعمل كلاين نادلة على متن يخت خاصّ، وعلى متنه جوني ديب بدور ضيف غامض، إذ تسافر كروز أيضًا كشخصيّة إجراميّة.

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يمثّل الفيلم أهمّ أعمال ديب السّينمائيّة التّجاريّة في السّنوات الأخيرة، بعد محاكمة إعلاميّة مع زوجته السّابقة آمبر هيرد. خلال هذه الفترة، لعب دور البطولة في “جان دو باري”، وهو دراما تاريخيّة فرنسيّة، بالإضافة إلى إخراج “مودي: ثلاثة أيّام على جناح الجنون”.