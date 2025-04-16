السعودية | ولي عهد الكويت يستقبل أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل صاحب السمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي العهد في دولة الكويت، اليوم في قصر بيان، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وعددًا من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى.

وتطرق الاستقبال إلى حجم العلاقات المتطورة بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض أجندة الاجتماع الثالث للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، الذي تستضيفه الكويت.

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