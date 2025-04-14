شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتسلم اليوم تأشيرات لاعبيه الأجانب لجنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو والان مع تفاصيل الخبر

يتسلم نادى بيراميدز ، اليوم الاثنين، تأشيرات لاعبيه الأجانب وجهازه الفنى استعداداً للسفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي بيراميدز ذهاباً أحد يومى 18-19 أبريل الجارى مع أورلاندو بايرتس فى جنوب أفريقيا.

وكان بيراميدز يواجه أزمة تخص لاعبيه وأعضاء الجهاز الفني الأجانب في السفر بسبب قرار السفارة بعدم إصدارة تأشيرات إلا بتوافر مجموعة من الإجراءات.

ويضم بيراميدز الخماسي المحترف، المغربيين محمد الشيبي ووليد الكرتي والنيجيري صديق أوجولا والكونغولي فيستون ماييلي والبوركينابي بلاتي توريه.

فيما يضم الجهاز الفني الرباعي الكرواتي، كرونوسلاف يوريشيتش (المدير الفني) ويوسيب تشيكو (مدرب عام) وزفنكو كوميس (مدرب أحمال) ومارين ماندرايتش (مدرب تأهيل).

ولأول مرة يشارك بيراميدز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما فاز على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.