شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب الكاراتيه: اللاعبون حققوا إنجازا تاريخيا باعتلاء ترتيب الدورى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أبريل 2025 11:08 م

أشاد عبد الفتاح النجار المدير الفني للمنتخب الوطني للكاراتيه، بالمستوى الفني والبدني الذي ظهر عليه لاعبو المنتخب، خلال منافسات بطولة الدوري العالمي التي اختتمت فعالياتها مؤخرا في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي.

أكد النجار أن اللاعبين حققوا إنجازا تاريخيا باعتلائهم صدارة الترتيب العام للدوري العالمي بعد الحصول على أربع ذهبيات مقابل ذهبيتين لليابان صاحبة التاريخ في لعبة الكاراتيه.

وأوضح النجار أن هذا الإنجاز يعود للحالة المعنوية المرتفعة التي ظهر عليها اللاعبون خلال البطولة، بالإضافة إلى الدعم اللامحدود الذي يقدمه مجلس الإدارة برئاسة محمد الدهراوي وتذليل كافة العقبات.

وأشار النجار إلى أن جميع البعثات التي شاركت في البطولة كانت مبهورة بالتنظيم المثالي والرائع لبطولة الدوري العالمي، وهو شيء يضاف إلى رصيد الرياضة المصرية.

ووعد النجار الجماهير المصرية بمواصلة التألق وحصد الميداليات المتنوعة في البطولات القادمة.

وتربع لاعبو منتخبنا الوطني للكاراتيه على قمة ترتيب الدوري العالمي، بعد الحصول على 11 ميدالية متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين و5 برونزيات.

بينما جاءت اليابان في المركز الثاني بعدد 9 ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين وفضيتين و5 برونزيات.

وجاءت الميداليات الذهبية لمنتخبنا الوطني من نصيب كل من: طه طارق وزن (فوق 84 ك)، يوسف عماد في منافسات الكوميتيه وزن (تحت 84 ك)، عبد الله هشام وزن (75 ك)، وهايدي هشام وزن (فوق 68 ك).

وفاز بالميداليتين الفضيتين كل من منة شعبان وزن (فوق 68 ك)، وزياد الغريب وزن (تحت 60 ك).

أما الميداليات البرونزية فقد فاز بها كل من: عمر عثمان وزن (84 ك)، عبد الله ممدوح وزن (75 ك)، ريم أحمد رمزي وزن (تحت 50 ك)، رحمة طلبة وزن (61 ك)، نورسين علي وزن (61 ك).

وشهدت البطولة مشاركة 384 لاعبا ولاعبة يمثلون 67 دولة من مختلف دول العالم.