شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة: الأهلى يحتاج أفشة.. ومباراة صن داونز سهلة والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد عمارة نجم الاهلى السابق، أن مباراة الفريق المقبلة أمام صن داونز فى إياب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا ستكون سهلة وليست صعبة.

وقال عمارة، فى تصريحات لبرنامح ملعب أون الذى يذاع على قناة أون سبورت، إن صن داونز لم يعد بنفس القوة المعروف بها، ولا المستوى المعهود منه، لذلك من السهل التغلب عليه.

وأشار عمارة إلى أن الأهلي يحتاج جهود محمد مجدى أفشة، فالفريق يفتقد صانع الألعاب، ولا مبرر لجلوس أفشة احتياطيا، فهناك عدة لاعبين يفتقدون الخبرة ومع ذلك يعتمد عليهم، بالإضافة إلى أن كولر يعتمد أيضا على مروان عطية فعليه أن يمنحه راحة قليلا حتى لا يتعرض للإجهاد.

واختتم عمارة، إن فريق بيراميدز أقوى من أورلاندو، وكذلك من صن داونز أيضا.