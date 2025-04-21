شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة جنوب سيناء فى بيان: لا إصابات فى حادث غرق يخت بالقرب من مدينة دهب والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة جنوب سيناء، تفاصيل حادث غرق أحد اليخوت، الذي كان في رحلة بحرية من مدينة الغردقة إلى دهب، حيث أكدت نجاح فرق الإنقاذ في إنقاذ جميع الركاب وطاقم اليخت، دون وقوع إصابات.

وأوضحت المحافظة في بيان رسمي، أن الحادث وقع في تمام الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025، قبالة سواحل منطقة نبق بمدينة شرم الشيخ، وفور تلقي بلاغ الاستغاثة من الجهات المختصة بالغردقة، تحركت فرق الإنقاذ على الفور إلى موقع الحادث وتمكنت من إنقاذ جميع من كانوا على متنه، والبالغ عددهم 14 شخصًا.

وتوزع الناجون على النحو التالي:

سبعة ممارسين لرياضة الغوص، من بينهم أربعة سائحين ألمان، وسائحة سويسرية، ومواطنين مصريين.

سبعة أفراد من طاقم اليخت.

وأكد البيان أن جميع الركاب في حالة صحية مستقرة، وقد تم نقلهم إلى منشآت فندقية بمدينة شرم الشيخ، حيث تلقوا الرعاية اللازمة إلى حين الانتهاء من الإجراءات الرسمية المرتبطة بالحادث.

وأضافت المحافظة، أن الجهات المختصة باشرت تحقيقاتها للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث، على أن تُعلن نتائج التحقيق فور الانتهاء منها.

كما دعت المحافظة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمسؤولية في نقل المعلومات، وعدم الاعتماد إلا على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، تجنبًا لنشر أخبار غير دقيقة قد تثير القلق أو البلبلة بين المواطنين.

واختتم البيان بالتأكيد على أن المحافظة ستواصل إصدار التحديثات الرسمية فور توفر أي مستجدات تتعلق بالحادث.