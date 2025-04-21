شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يقرر تخفيض أسعار الدواجن المجمدة والبيض بمناسبة أعياد شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين وجّه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض أسعار بعض السلع الأساسية التي يزداد الإقبال عليها خلال هذه الفترة.

وتقرر تخفيض سعر كيلو الدواجن المجمدة من 135 جنيهًا إلى 125 جنيهًا، كما تقرر تخفيض سعر طبق البيض (30 بيضة) من 150 جنيهًا إلى 120 جنيهًا على أن يتم طرح هذه الكميات في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة لضبط الأسواق، وتوفير السلع الغذائية الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، خاصة في مواسم الأعياد والمناسبات الرسمية التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرارها في ضخ كميات كبيرة من السلع المختلفة بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بما يضمن استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار عادلة، مع الحفاظ على جودة المنتج وتنوعه.