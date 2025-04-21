شكرا لقرائتكم خبر عن قائد أورلاندو السابق: مواجهة الفرق المصرية فى أفريقيا صعبة.. وبيراميدز فاجأنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث ثابو ماتلابا، لاعب فريق أورلاندو بيراتس السابق عن مواجهات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال ثابو ماتلابا، في تصريحات تليفزيونية: "مواجهة فريق مصري في بطولة دوري أبطال أفريقيا هو أمر صعب جدًا جدًا، لأنني لعبت ضد الزمالك والأهلي، الجماهير مخيفة أولًا وقبل كل شيء، واللاعبون رائعون للغاية، لذلك من الصعب التغلب عليهم، لأنهم يأخذون هذه البطولة على محمل الجد، ويشاركون فيها كل موسم".

وأضاف: "أما عن بيراميدز، فأنا لم ألعب ضد بيراميدز من قبل، لكن أعتقد أنهم الآن في صدارة الدوري، وهذا يعني أنهم يقدمون أداءً جيدًا، الفرق المصرية تتميز بجودة كروية عالية جدًا، وأرى أن فريق أورلاندو بيراتس سيخوض مباراة صعبة جدًا في الإياب ضد بيراميدز، لأن بيراميدز في المركز الأول، يليه الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم".

وتابع: "لم أكن أعلم أن بيراميدز في صدارة جدول الترتيب، هذا يعني أنهم يقدمون مستوى رائعًا ويسجلون الأهداف، أتذكر أن مباراتهم الأخيرة انتهت بنتيجة كبيرة ضد الجيش الملكي المغربي، لذا أعتقد أنها ستكون مباراة ممتعة جدًا، لكنني أؤمن بفريقي أورلاندو بيراتس، فريقي السابق، أعتقد أنهم سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل التأهل إلى المباراة النهائية".

واختتم: "كان يجب أن تفوز بمبارياتك، خاصة على أرضك، لأن اللعب خارج الديار صعب، كان يجب على بيراتس الفوز على ملعبه، لكنني أثق بأنهم سيبذلون أقصى جهدهم في العودة، اللعب في الخارج سيكون صعبًا جدًا، عليهم أن يقاتلوا ويجتهدوا ويكونوا ملتزمين، ومع ذلك، أؤمن ببيراتس لأنهم يحققون نتائج جيدة مؤخرًا، ويلعبون كفريق ويسجلون الأهداف، أعتقد أنهم قادرون على الفوز بدوري الأبطال، سأراهن عليهم لأنني من جنوب أفريقيا ويجب أن أدعمهم، رغم أنني أعلم أن المباراة لن تكون سهلة أبدًا".