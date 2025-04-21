اعرب الرئيس الاميركي دونالد ترامب‬⁩ عن أمله في أن تتوصل ⁧‫روسيا‬⁩ وأوكرانيا‬⁩ إلى اتفاق هذا الأسبوع. ولفت ترامب‬⁩ في تصريح له، الى ان موسكو‬⁩ وكييف‬⁩ ستحققان ثروات طائلة من عقد الصفقات مع ⁧‫واشنطن‬⁩ بعد أن تتوصلا لاتفاق.

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب‬⁩ يعرب عن أمله في أن تتوصل ⁧‫روسيا‬⁩ وأوكرانيا‬⁩ إلى اتفاق هذا الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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