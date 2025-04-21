شكرا لقرائتكم خبر عن معابد الأقصر تستقبل لاعبين من مشاهير كرة القدم الأمريكية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت محافظة الأقصر اثنين من لاعبي كرة القدم الأمريكية، في زيارة سياحية للاستمتاع بالحضارة المصرية وأجواء الموسم السياحي في عاصمة التاريخ المصري القديم.

ومن جانبه قال عمر هريدي مرشد سياحي بالأقصر، إنه رافق كل من "ايفيدي اودنيغبو - دانيل هانت" اثنين من مشاهير لعبة كرة القدم الأمريكية، لدي وصولهما لمحافظة الأقصر، ورافقهما في جولة سياحية في عدد من المعالم الأثرية شرق وغرب الأقصر.

ويضيف عمر هريدي، لـ"الخليج 365" أنهما أشادا بجودة الخدمات داخل المعابد الفرعونية وانبهرا بالمناطق الأثرية، حيث زارا معابد الكرنك ومعبد الأقصر، وفي البر الغربي زاروا مقابر وادي الملوك والملكات ومعبد حتشبسوت بالدير البحري.

فيما كشف أحمد سمير مدير شركة سياحة استضافت نجوم كرة القدم الأمريكية، أن هذه النوعية من الزائرين تعمل على دعم وتنشيط السياحة، وعمل دعاية جيدة للمناطق الأثرية لدي عودتهم إلي بلدانهم، حيث إن الصورة الواحدة على صفحاتهم تساوي ملايين الدولارات تنفق في الدعاية.

كانت قد بدأت محافظة الأقصر رحلة الاحتفال والفعاليات الدورية لمدة عامين من شهر أبريل الجارى عقب اختيارها عاصمة الثقافة والتراث والتاريخ، حيث أن أكثر من 12 معيار متنوع في الحياة اليومية والتاريخ والتراث الحضاري ساهمت في إعلان الإتحاد الأفريقي الآسيوي (AFASU) رسميًا فوز مدينة الأقصر بجائزة AFASU الذهبية، لتصبح أول عاصمة عالمية للثقافة والتاريخ والتراث. جاء هذا التتويج بعد منافسة قوية مع ثلاث مدن عالمية أخرى.



ايفيدي اودنيغبو ودانيل هانت