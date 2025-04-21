الجيش الإسرائيلي: استبعاد الاشتباه بوجود حادث أمني في منطقة قادش برنياع على الحدود مع ⁧‫مصر

اعلن الجيش الإسرائيلي عن استبعاد الاشتباه بوجود حادث أمني في منطقة قادش برنياع على الحدود مع ⁧‫مصر‬⁩. وفي وقت سابق، اعلن الجيش الإسرائيلي عن دوي إطلاق نار قرب مستوطنة قادش برنياع جنوب إسرائيل، وقواتنا تمشط المنطقة. وتحدث الجيش الإسرائيلي عن إطلاق نار قرب مستوطنة قادش برنياع في صحراء النقب على الحدود مع ⁧‫مصر‬⁩ والتحقيقات جارية.

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