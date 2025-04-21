شكرا لقرائتكم خبر عن العش يقترب من الاستمرار فى قيادة الجبهة اليسرى للأهلى أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

اقترب مصطفى العش لاعب الأهلي من الاستمرار في قيادة الجبهة اليسرى لفريقه في مباراته أمام صن داونز يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشارك مصطفى العش أساسيا في قيادة الجبهة اليسرى أمام صن داونز أمس فس مباراة الذهاب وقدم مستوى طيبا، وبات قريبا من المشاركة في مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل، بعدما نال ثقة الجهاز الفني.

ويعاني الأهلي من نقص في الجبهة اليسرى بعد إصابة الثنائي يحيى عطية الله "شد في العضلة الخلفية" وكريم الدبيس "التواء في الكاحل، ولم يتحدد موقف الثنائي من اللحاق بمباراة الإياب.

وبات موقف عطية الله من اللحاق بمباراة الإياب صعبة للغاية، ولكن تبقى حظوظ الدبيس في اللحاق بمواجهة العودة يوم الجمعة القادم قائمة.

وشارك مصطفى العش أساسيا في مباراة صن داونز بموقعة الذهاب، وقدم مستوى مُرضيا، ونجح في غلق الجبهة اليسرى وتقليل خطورة الفريق الجنوب أفريقي من تلك الجبهة.